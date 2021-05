Longo: “Auguri a La Gazzetta del Mezzogiorno per la nuova stagione”

BARI - “Auguri a editori, giornalisti e poligrafici de La Gazzetta del Mezzogiorno per la nuova ‘casa’ e che questo possa essere il primo passo di una stagione pregna di successi”. E’ l’auspicio di Peppino Longo, Consigliere regionale del Gruppo “Con-Emiliano”.“Tutti quanti noi – prosegue Longo – siamo troppo affezionati alla Gazzetta, il ‘nostro’ giornale custode di cultura, storia, avvenimenti di ogni genere e che da oltre 130 anni rappresenta una voce autorevole nel mondo dell’informazione. Da decenni le colonne del quotidiano fanno da megafono a pugliesi e lucani aiutando i nostri territori a crescere e prosperare. Gli avvenimenti degli ultimi mesi avevano fatto calare uno spettro sul futuro della Gazzetta ma la lungimiranza ed il coraggio della famiglia Ladisa le hanno permesso di riemergere piano piano. Il tutto grazie anche alla forza e determinazione di giornalisti e poligrafici che hanno lavorato senza sosta pur di essere sempre presenti in edicola”.“Al nuovo direttore, dott. Michele Partipilo – afferma ancora Longo – vanno gli auguri di buon lavoro certo che, grazie alla sua storica conoscenza della ‘macchina-Gazzetta’, saprà guidare la redazione verso lidi più sicuri. Al suo predecessore, dott. Giuseppe De Tomaso, gli auguri di nuovi successi ed il ringraziamento per quanto fatto per la nostra regione in questi anni di sua direzione. Infine – conclude il consigliere regionale Peppino Longo – un augurio speciale a giornalisti e poligrafici per il compito cui sono chiamati con l’auspicio di un futuro sempre più lucente”.