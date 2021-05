Mostra per Zaki a Lecce

La rappresentazione artistica, dopo Lecce, non lascerà la Puglia in quanto sarà poi ospitata a Brindisi presso il Museo Ribezzo e a Foggia nella Magna Capitana.

- Dal prossimo 10 maggio Lecce aprirà presso la Sala lettura della Biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri la mostra per ricordare Patrick Zaki. La mostra, che si può visitare fino al 4 luglio, raccoglie i 30 poster arrivati in finale dal concorso dal titolo 'Free Patrick Zaki, prisoner of conscience', che ha raccolto la partecipazione dei 900 poster provenuti da 50 Paesi.