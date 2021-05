Mottarone, morto anche uno dei due bimbi feriti: le vittime sono 14

STRESA - Non ce l'ha fatta il più grande dei due bambini ricoverati in ospedale dopo l'incidente della funivia. L'ultima revisione generale all'impianto, rende noto l'azienda che se ne occupa, era stata effettuata nel 2016.La Faisa-Cisal esprime profondo cordoglio ai familiari delle vittime e dei feriti del disastro che oggi si è consumato sulla funivia Mottarone in Piemonte.“A loro va la nostra più profonda vicinanza in un momento così drammatico”, scrive in una nota Mauro Mongelli, Segretario Generale della Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico.“Il bilancio dell’incidente che riporta la perdita di vite umane, ci porta a osservare un doveroso e rispettoso silenzio per la sofferenza di chi è stato colpito da questo triste evento – prosegue Mongelli – ma l’accertamento delle responsabilità, delegato agli organi competenti, resta prioritario”.“La nostra Federazione – conclude il leader della Faisa-Cisal – auspica la ricerca, da parte di tutti, in modo consapevole e responsabile, di soluzioni finalizzate a evitare che, nell’ambito del trasporto pubblico locale compreso quello a fune, si ripetano simili tragedie.Tra questi auspici, aldilà degli immaginabili e scontati messaggi di solidarietà, speriamo nell’’immediata attivazione di un percorso ministeriale e datoriale, comprese le autorità di controllo che operano in tal senso, al fine di consolidare con atti percepibili, il concetto e la cultura della sicurezza“, conclude il segretario Mongelli.