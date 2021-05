Salvini: “Inaccettabile proposta Pd su successioni. Per aiutare i giovani si tassino multinazionali”

(Agenzia Vista) Milano, 22 Maggio 2021 - “Mettere nuove tasse o alzare le tasse è una follia. La proposta di Letta e del Pd di tassare le successioni dal punto di vista della Lega è inaccettabile. Se si vogliono davvero aiutare i giovani si tassino le multinazionali straniere che guadagnano miliardi in Italia e in Europa e pagano poco o niente di tasse. Questa è la proposta della Lega. No alla patrimoniale, no all’aumento delle tasse sulle case e sui risparmi in banca, sì a quelle ai colossi stranieri che fanno affari in Italia e pagano le tasse altrove”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sul tema patrimoniale, parlando con i giornalisti davanti al banchetto della Lega di via Fauché a Milano. “Ci sono 1.300 Comuni che vanno al voto e sono già tutti chiusi. Su Milano e su Roma c’è tanta gente a disposizione. Vedremo di scegliere per il meglio”, ha aggiunto parlando invece del prossimo vertice del centrodestra per la scelta dei candidati alle amministrative a Roma e Milano.