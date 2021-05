Scuole d’infanzia comunali: online l’avviso per l’aggiornamento delle graduatorie per gli incarichi di supplenza temporanea a.s. '21/'22

BARI - La ripartizione Politiche educative giovanili e del Lavoro rende noto che da questa mattina è online, nella sezione Bandi e concorsi - altri avvisi del sito del Comune di Bari, l’ avviso pubblico relativo alla selezione, per soli titoli, per l’aggiornamento delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali - anno scolastico 2021/2022.L’avviso disciplina le modalità e i termini per procedere all’inserimento di nuovi candidati nella graduatoria generale triennale o, in alternativa, nelle graduatorie già istituite per ciascun Settore - Circolo Infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea pari o inferiori a dieci giorni e per l’aggiornamento della posizione occupata da coloro che risultano già utilmente in graduatoria, previa valutazione degli ulteriori titoli conseguiti successivamente.I candidati che richiedono per la prima volta l’inclusione nella graduatoria triennale generale o in alternativa, in quelle di Settore - Circolo Infanzia, previa acquisizione dell’Identità Digitale (SPID), devono procedere alla compilazione della domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il form online raggiungibile a questo link I candidati che sono già nella graduatoria generale triennale o in una delle graduatorie di Settore - Circolo Infanzia comunale già istituite, qualora abbiano conseguito ulteriori titoli, possono aggiornare la propria posizione accedendo al form online a questo link al quale risultano archiviati i dati già inseriti nell’anno precedente.La compilazione delle domande può essere effettuata da oggi, mercoledì 26 maggio, fino al 24 giugno. Scaduto il termine per l’invio delle domande, non saranno ammesse integrazioni delle domande già inoltrate.Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:l’URP - dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00/13.00 e nella fascia oraria 14.30/17.30 il martedì e il giovedì al recapito telefonico 080/5772392la ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro ai recapiti telefonici: 080/5773825 - 080/5773828 - 080/5773812 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: hd.peg.concorsi@comune.bari.it