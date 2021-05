Serie B, il Lecce esonera l'allenatore Eugenio Corini

Per Sticchi Damiani non ci sono più i presupposti per continuare il progetto avviato con Corini. Per il successore si fa il nome di Marco Baroni ma non c’è niente di ufficiale. Presto la società giallorossa comunicherà il nome del nuovo tecnico che guiderà i salentini in Serie B nella prossima stagione.

Il Lecce ha esonerato l’allenatore Eugenio Corini. Lo hanno comunicato il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Questa decisione è stata presa stamattina qualche giorno dopo l’eliminazione dei salentini nella semifinale dei play off di Serie B ad opera del Venezia. Corini ha già lasciato Lecce.