Serie B: Salernitana seconda, Pescara penultimo

Il Venezia pareggia 2-2 a Pisa e fa un salto di qualità. Il Cittadella supera 1-0 al “Tombolato” l’Entella e continua la sua serie utile di risultati. La Spal perde 1-0 in casa col Frosinone ed è raggiunta al settimo posto a 50 punti dal Chievo Verona che pareggia 1-1 in Veneto con la Cremonese. Il Brescia vince 3-0 a Vicenza e fa un passo in avanti importante verso la salvezza. L’Ascoli pareggia 2-2 in trasferta con la Reggina ed è in zona play out a 41 punti insieme al Pordenone. Il Pescara prevale 1-0 in Abruzzo con la Reggiana ed è penultimo con 32 punti.

Nella trentaseiesima giornata di Serie B l’Empoli vince 4-0 in casa col Cosenza e con 70 punti è promosso in Serie A dopo due anni. La Salernitana col successo 2-1 in trasferta col Pordenone si porta da sola al secondo posto a 63 punti nella corsa verso l’altra promozione diretta in Serie A. Alle spalle dei toscani e dei campani si fa interessante la situazione per decidere le squadre che si qualificheranno ai play off a due giornate dalla fine della stagione regolare.