Basket: l'Armani Milano vince 92-89 in casa col Bayern Monaco e vola alle Final Four di Eurolega

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta gara dei quarti di finale di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 92-89 in casa con i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Reynolds 8-2 per i tedeschi. Johnson, 14-9. Datome impatta per i lombardi, 14-14. Shields, 18-16 Armani. Rodriguez, 21-18. Shields, Milano prevale 24-22. Secondo quarto, Ancora Shields, 29-22 Armani. Hines, 33-22. Zipser tiene in partita i tedeschi, però 35-28 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Tripla di Rodriguez, 42-29.

Datome, Milano si impone di nuovo 50-40. Terzo quarto, Shields 55-42 Armani. Delaney, 58-44. Shields, 63-47. Hines, 65-53. Punter, 70-53. Shields, Milano trionfa 72-58. Quarto quarto, Rodriguez 80-65 Armani. Baldwin tiene in corsa i tedeschi, ma 82-72 per i lombardi. Tripla di Delaney, 86-77 per la squadra di Ettore Messina. Shields, 91-79. Hines, Milano vince questo quarto 92-89 tutta la partita e si qualifica per le Final Four di Eurolega che si giocheranno venerdì 28 e domenica 30 Maggio a Colonia in Germania.

Successo importante e meritato per l’Armani. Migliori marcatori, nei lombardi Shields 34 punti e Delaney 16. Nel Bayern Monaco Reynolds 19 punti e Baldwin 17. Nella semifinale l’Armani Milano giocherà venerdì 28 Maggio a Colonia contro gli spagnoli del Barcellona.