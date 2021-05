OMA — "Stiamo andando incontro alla riapertura completa tutte attività", ha detto vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, aggiungendo: "Riapriremo i ristoranti al chiuso e probabile slittamento del coprifuoco tra 15 giorni. Lo Stato sta procedendo con le vaccinazioni e sta mettendo in sicurezza paese. Non faremo passi indietro".E ancora: "Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni a cui stiamo assistendo, dovremmo assistere alle riaperture che vediamo in Gran Bretagna".