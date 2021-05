Tennis: agli Internazionali d'Italia a Roma Nadal vola in semifinale, Sonego si qualifica ai quarti

(via Internazionali BNL d'Italia)





Tra le donne nei quarti di finale l’australiana Ashleigh Barty vince con l’americana Cori Gauff per il ritiro per l’infortunio al braccio destro della Gauff sul 2-1 per l’australiana nel secondo set dopo che la Barty si impone 6-4 nel primo set. La ceca Karolina Pliskova supera 4-6 7-5 7-6 la lettone Jelena Ostapenko. La croata Petra Martic prevale 7-5 6-4 con l’altra americana Jessica Pegula.

Nei quarti di finale degli Internazionali d’ Italia di tennis maschile a Roma lo spagnolo Rafael Nadal vince 6-3 6-4 con il tedesco Alexander Zverev. L’americano Reilly Opelka supera 7-5 7-6 l’argentino Federico Delbonis. Lorenzo Sonego prevale 6-4 6-7 7-6 con l’austriaco Dominic Thiem e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà domani il russo Andrej Rublev, dopo il rinvio per la pioggia di questo match che doveva disputarsi oggi.