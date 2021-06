Bari 1955-1958: quando Boniperti segnò al della Vittoria

La prima risale al 16 gennaio 1955 in Italia-Belgio. E' il 43' quando Boniperti realizza l'1-0 che deciderà l'amichevole con una conclusione dalla distanza che beffa il portiere belga per la strana traiettoria, molto probabilmente condizionata dal vento che soffiava su Bari nel corso della gara.





La seconda segnatura risale al 23 novembre 1958 in Bari-Juventus, incontro valido per la nona giornata della Serie A 1958-59. Dopo il vantaggio firmato al 53' da Bredesen per i biancorossi, al 62' Boniperti gela il numeroso pubblico barese presente sugli spalti del Della Vittoria, siglando la rete del definitivo 1-1.

Bari, il Bari e Giampiero Boniperti. Un triplice legame, unito dalle presenze sul rettangolo dello Stadio della Vittoria con la maglia della Nazionale italiana e con quella della Juventus. Questa doverosa successione è giustificata dall'ordine cronologico delle 2 reti realizzate nel capoluogo pugliese.