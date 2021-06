Bari blindata per il G20

Più stringenti, sin dal primo mattino, i controlli lungo le principali arterie cittadine interessate al passaggio delle autocolonne diplomatiche, con l'ausilio delle pattuglie della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia locale. Inoltre sono state collocate delle barriere di cemento nel perimetro comprendente il Murattiano e la Città Vecchia, quale misura di protezione antiterroristica.





L'allestimento di un ospedale da campo e l'impiego di Artificieri e tiratori scelti completano l'ingente spiegamento delle Forze dell'Ordine, anche per prevenire eventuali disordini derivanti da eventuali forme di contestazione nei confronti di questo evento. Esso proseguirà il 29 giugno a Matera e si concluderà il 30 giugno a Brindisi.

A poche ore dall'inizio del G20 e che vedrà il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricevere gli omologhi capi delegazione presso il Castello Svevo a partire dalle ore 19 di lunedì 28 giugno 2021, Bari è strettamente vigilata in cielo e in terra. Un elicottero della Polizia di Stato, mentre si va in scrittura, sorvola la città per garantire la massima sicurezza, in vista dell'arrivo delle delegazioni.