Bari, installati 12 bagni chimici lungo il litorale di Fesca-San Girolamo

BARI - L'assessore Pietro Petruzzelli rende noto che, nelle more della fornitura delle strutture modulari fisse che ospiteranno bagni e docce al servizio dei bagnanti sul litorale di Fesca -San Girolamo, la ripartizione Ambiente Igiene e Sanità ha provveduto ad installare quattro postazioni - ciascuna composta da un bagno per donne, uno per uomini e uno per persone con disabilità - sul tratto di costa interessato, nell'ambito dell'accordo quadro in essere relativo al noleggio, custodia e pulizia dei manufatti igienici amovibili in città. Le strutture sono state posizionate temporaneamente in corrispondenza delle rientranze realizzate lungo la zona pedonale del waterfront proprio per ospitare i servizi igienici fissi.

“Abbiamo provveduto a montare 12 bagni chimici lungo il litorale di Fesca - San Girolamo - sottolinea Pietro Petruzzzelli - così che i bagnanti possano usufruire dei servizi igienici, in attesa della fornitura completa delle strutture modulari permanenti. In questo modo abbiamo sopperito a un ritardo, che non è dipeso dall'amministrazione comunale, offrendo un servizio utile ai cittadini che affollano le spiagge del waterfront.

Ovviamente contiamo sul senso di responsabilità e sul senso civico dei bagnanti affinché queste strutture non vengano vandalizzate, come purtroppo è accaduto negli anni scorsi”.

La fornitura e manutenzione delle postazioni igieniche, che saranno pulite sanificate due volte al giorno, ha un costo di circa 15mila euro.