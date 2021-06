Basket, il Nardò promosso in A/2

FRANCESCO LOIACONO - Il Nardò vince 72-60 in casa col Roseto la quinta gara della finale dei Play Off di Serie B ed è promosso per la prima volta nella sua storia in A/2. Primo quarto, Amoroso 4-2 per gli abruzzesi. Dip, 7-6 per i pugliesi. Triple di Amoroso, 12-9 Roseto. Nikolic, gli abruzzesi prevalgono 16-15. Secondo quarto, Lucarelli 21-15 Roseto. Coviello tiene in partita i salentini, però 21-19 per gli abruzzesi. Pastore, 26-22. Amoroso, 29-22.

Nikolic, Roseto si impone di nuovo 35-27. Terzo quarto, Sebastianelli 41-29 per gli abruzzesi. Stella tiene in gara il Nardò, però 41-33 per il Roseto. Amoroso, gli abruzzesi trionfano 49-46. Quarto quarto, Stella 56-53 per i salentini. Dip, 67-52. Burini tripla, 70-52. Ancora Burini, il Nardò vince questo quarto e 72-60 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Migliori marcatori, nei salentini Stella 13 punti e Coviello 12. Negli abruzzesi Amoroso e Nikolic 18 punti.