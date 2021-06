- Nella prima gara delle semifinali dei play off di A/2 di basket maschile Napoli vince 80-53 in casa con Ferrara. Migliori marcatori, nei campani Mayo e Iannuzzi 15 punti. Negli emiliani Baldassarre 12 punti e Pacher 11. Udine vince 96-91 in Friuli con Scafati. Migliori marcatori, nei friulani Johnson e Mian 15 punti. Per Scafati Gaines 17 punti e Cucci 16. La seconda gara si giocherà stasera a Napoli e Udine.