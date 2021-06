Basket, Play Off: Udine vince 71-61 in casa con il Napoli

Napoli conduce 2-1 nella serie. Migliori marcatori, nei friulani Giuri 23 punti e Johnson 19. Nei campani Parks 19 punti e Burns 13. La quarta gara si giocherà stasera alle 20,45 a Udine.

Nella terza gara della finale dei play off di A/2 di basket maschile Udine vince 71-61 in casa con Napoli. Il primo quarto termina 21-18 per i friulani. Il secondo quarto si conclude 36-35 per Udine. Nel quarto quarto i friulani trionfano 54-46. Udine accorcia le distanze.