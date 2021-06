Tennis, Eastbourne: Sonego sconfitto in finale da Alex De Mianur

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale del torneo di Eastbourne In Inghilterra Lorenzo Sonego perde in finale 4-6 6-4 7-6 con l’australiano Alex De Minaur. Nel primo set Sonego annulla tre palle break ed è efficace col dritto. Nel secondo set l’australiano è preciso col rovescio lungolinea. Nel terzo set Sonego è infallibile con i pallonetti, ma De Minaur è decisivo con i colpi sotto rete e lo smash. Tra le donne a Eastbourne la lettone Jelena Ostapenko vince 6-3 6-3 in finale con l’estone Anett Kontaveit.