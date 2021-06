Calcio, Ciro Polito è il nuovo direttore sportivo del Bari

(Foto SSC Bari)





FRANCESCO LOIACONO - Ciro Polito 42 anni è il nuovo direttore sportivo del Bari. Ha firmato fino a Giugno 2023, con possibilità di rinnovo per una ulteriore stagione sportiva. Polito è stato dal 2017 al 2020 direttore sportivo della Juve Stabia in Serie C e B. Nella stagione che si è conclusa il 10 Maggio Polito è stato direttore sportivo dell’Ascoli in Serie B dove ha ottenuto la salvezza. Per il nuovo allenatore sarebbero in corsa Giuseppe Scienza se riuscirà a rescindere il contratto col Monopoli, Domenico Toscano il quale nel 2020 portò in B la Reggina e Massimo Pavanel che ha rescisso il contratto con la Feralpi Salò.