Calcio femminile, Serie C: il Lecce perde 2-1 col Chieti

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventunesima giornata del girone D di Serie C di calcio femminile il Lecce perde 2-1 a Collepasso col Chieti. Nel primo tempo al 4’ le abruzzesi passano in vantaggio con Giulia Di Camillo su punizione. Al 46’ Jenny Di Benedetto con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 48’ il Chieti raddoppia con Valentina Esposito, tiro al volo. Nel secondo tempo al 21’ il Lecce accorcia le distanze con Miriam Bisanti, tiro di sinistro da fuori area. Il Lecce è quarto in classifica con 33 punti.





Il Trani pareggia 1-1 fuori casa col Sant’ Egidio. E’ sesto a 24 punti. Il Palermo vince 6-2 a Monreale. La Res Roma si impone 3-0 in trasferta col Crotone. La Ternana pareggia 0-0 a Pescara. Nella ventiduesima e ultima giornata il Lecce giocherà alle 15 fuori casa col Trani.