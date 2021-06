Calcio: il Lecce acquista Tuia, Olivieri e Blin

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il difensore Alessandro Tuia 31 anni dal Benevento. Ha firmato per due anni.

Ingaggiato l’attaccante Marco Olivieri 22 anni in prestito dalla Juventus. Tesserato il centrocampista francese Alexis Blin 24 anni dall’ Amiens, Serie B della Francia. Ha firmato per tre anni. Trattativa con l’Ascoli per il centrocampista marocchino Abelhamid Sabiri. Contatti col Monaco per il trequartista franco marocchino Youssef Ait Bensasser e con l’ Emmen per il terzino olandese Glenn Bijil. Interesse per il centrale difensivo islandese Bryniar Ing Bjarnason del Ka Akureyri. L’attaccante Pettinari è stato richiesto dalla Spal.