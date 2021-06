Prima commissione: rinviato l’esame della pdl sull’implementazione del test prenatale non invasivo

BARI - Rinviato dalla prima commissione del Consiglio regionale il parere finanziario sulla proposta di legge che incentiva il test prenatale non invasivo (NIPT). Il presidente Fabiano Amati ha invitato i sottoscrittori dell’iniziativa legislativa - numerosi consiglieri del Pd, primo firmatario Donato Metallo - a rivedere le previsioni normative, per superare le obiezioni sollevate nel referto tecnico della Ragioneria. Nella formulazione attuale, la proposta non consente di trovare l’indispensabile copertura finanziaria nel bilancio della Regione Puglia.