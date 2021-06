Calcio: Zeman è il nuovo allenatore del Foggia

Dopo l’ingresso in società dell’imprenditore barese Nicola Canonico c’è il primo colpo per il Foggia. Il boemo Zdenek Zeman è il nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie C. Ha firmato fino a Giugno 2022. Per Zeman è il quarto ritorno a Foggia dopo il 1986-87 in C le stagioni dal 1989 al 1994 tra Serie B e A e il 2010-11 in C. Nel 1989-90 Zeman ottenne l’ottavo posto in B.

Nel 1990-91 con Zeman il Foggia fu promosso in A. Iniziò Zemanlandia con il tridente Baiano Signori-Rambaudi e i russi Shalimov e Kolyvanov. Il Foggia ottenne tre salvezze consecutive con Zeman che nel 1994 si trasferì alla Lazio. Nel 2010-11 Zeman in C scoprì la coppia di attaccanti Sau e Immobile i quali poi sono diventati tra i più forti bomber della Serie A.

Nei prossimi giorni Nicola Canonico diventerà presidente del Foggia e Maria Assunta Pintus vice presidente.