Crolla palazzina a Barletta: 3 feriti

Sul posto, insieme al Sindaco, sono intervenuti i carabinieri, polizia e polizia locale, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto le vittime dalle macerie trasportate al Policlinico di Bari.





Gli abitanti della via in cui è avvenuta l'esplosione sono stati ospitati in alcuni B&b, che hanno dato disponibilità, mentre i Vigili del Fuoco opereranno per mettere in sicurezza l'area.

Paura a Barletta, dove una palazzina è crollata a causa di una fuga di gas. Il grave episodio sarebbe avvenuto in Via Curci ed ha coinvolto tre persone: moglie, marito e tecnico del gas intervenuto sul posto per una bombola difettosa.