Cittadella della Carità, Perrini: “Ritardi e mancati stipendi ai dipendenti. Cosa sta succedendo? Facciamo chiarezza in Commissione”

BARI - “Uno stipendio ancora non pagato, il premio di produzione 2020 non saldato, acconti solo per la 13esima e l’ultima mensilità: è questa la situazione di enorme disagio che stanno vivendo i i dipendenti della Cittadella della Carità di Taranto". Così in una nota il consigliere regionale di FdI"Per fare chiarezza e capire quali sono i motivi - prosegue la nota - ho chiesto al presidente della Commissione Sanità, Mauro Vizzino, di convocare al più presto nella sua Commissione il presidente Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, il direttore generale della ASL di Taranto, Stefano Rossi, e il rappresentate della struttura sanitaria, Salvatore Sibilla. Non siamo di fronte solo all’ennesima vertenza sindacale, ma a molte famiglie che sono monoreddito e che seriamente non riescono ad andare avanti, specie in un momento molto particolare come questo sia sul piano economico che sociale. Per questo voglio capire quali sono le azioni che la Giunta regionale e i vertici della sanità locale intendono mettere in campo per garantire una regolare erogazione degli stipendi, ma soprattutto quali garanzie per il futuro”, conclude la nota.