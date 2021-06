Cantine aperte '21, l'ultimo weekend in presenza

BARI – Sabato e domenica prossimi, 19 e 20 giugno, è l’ultimo weekend con il quale si chiude l’edizione 2021 di CANTINE APERTE, l’evento enoturistico più atteso dagli appassionati del vino.Le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino Puglia riaprono i battenti con visite contingentate dedicate alla conoscenza e promozione del ‘nettare di Bacco’ con un ricco programma che prevede escursioni tra vigneti, bottaie e impianti produttivi, degustazioni di vini in compagnia dei vignaioli ed eventi culturali.L'accesso alle cantine è gratuito con prenotazione obbligatoria per consentire a tutti di partecipare in sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid. L'acquisto del calice dell’odierna edizione di Cantine Aperte (il costo è di 5 euro) dà diritto ad una degustazione di benvenuto in tutte le cantine visitate.La manifestazione è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo ‘Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio’ a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 ‘Patto per la Puglia’ Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.‘La conoscenza della tradizione vitivinicola – commenta Massimiliano Apollonio, presidente MTV Puglia - è un valore da trasmettere e valorizzare, non a caso - chiusi gli eventi legati a Cantine Aperte – si continua a brindare all’aria aperta con Vigneti Aperti durante tutta l’estate e fino a novembre con la vendemmia 2021 per assistere dal vivo alle fasi di raccolta delle uve’.