Euro '21: la Svizzera pareggia 1-1 col Galles

(via Uefa Euro 2020 fb)





Nel secondo tempo al 4’ la Svizzera passa in vantaggio con Embolo di testa. Al 29’ pareggia Moore, velocissimo ad anticipare due difensori e a mandare di testa il pallone in rete. Al 40’ annullato un gol di Gavranovic della Svizzera per un fuorigioco.





Nel Gruppo A l’ Italia è prima con 3 punti, al secondo posto la Svizzera e il Galles a 1, ultima la Turchia a 0.

A Baku in Azerbaigian nel Gruppo A degli Europei la Svizzera pareggia 1-1 col Galles. Nel primo tempo al 14’ Moore del Galles non concretizza una buona occasione. Al 21’ Seferovic della Svizzera di testa non riesce a schiacciare in porta.