Il porto di Trieste dà il benvenuto a Msc Splendida

TRIESTE – Il porto di Trieste ha salutato oggi la partenza di MSC Splendida, nave dal design elegante e tra le più grandi della flotta di MSC Crociere con i suoi 333 metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di stazza, è la quinta nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a causa della pandemia.MSC Splendida partirà da Trieste, il suo home port per l’estate 2021, ogni sabato per poi proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti lungo l’Adriatico e arrivando ad Ancona la domenica e a Bari il martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro).Trieste diventa così una tappa cruciale negli itinerari della Compagnia, un porto di imbarco per molti passeggeri ma anche porto ideale da cui partire per visitare le bellezze del territorio con escursioni “protette” e sicure alla scoperta dei Castelli di Miramare e Duino, del sentiero Rilke da percorrere a piedi, la grotta gigante o quelle di Postumia o ancora un tour in pullman per l’altopiano Carsico.Per celebrare la ripartenza di MSC Crociere dallo scalo giuliano di MSC Splendida, è stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda seguita dalla tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza del top management di MSC Crociere - rappresentato dall’Amministratore delegato di MSC Cruises Gianni Onorato e dal Managing Director Leonardo Massa nonché dal comandante di MSC Splendida Michele di Mauro - e delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, del Contrammiraglio Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste e i rappresentanti della comunità portuale.L’Amministratore Delegato di MSC Cruises Gianni Onorato ha commentato “Finalmente siamo pronti a ripartire anche da Trieste. Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi, tra cui 4 navi extra lusso del nuovo brand del Gruppo per un investimento di 2 miliardi con Fincantieri che ci rende orgogliosi. Le navi non sono fatte per stare ferme così come non lo sono gli equipaggi, il mare è il nostro elemento e non vedevamo l’ora di ripartire anche da qui. Grazie al protocollo di salute e sicurezza che abbiamo implementato con l’aiuto delle autorità locali e internazionali siamo riusciti a tornare a navigare mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di equipaggio e passeggeri ma anche delle comunità che ci ospitano. Per l’estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono ancora 8 che sono ferme fino a novembre o dicembre, non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per assecondare la voglia di tornare a viaggiare con calma e in piena sicurezza. E nonostante tutto siamo felici di poter essere stati i primi a ripartire in Italia, Europa e Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e Barcellona dopo 7 mesi di assenza.” Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha dichiarato “Grazie per quello che avete fatto in questi anni per la nostra città. Nel nostro territorio a breve distanza abbiamo gioielli culturali e turistici, splendidi luoghi da visitare che mi auguro i vostri crocieristi vorranno cogliere l’opportunità di visitare. Un augurio a tutti per la ripartenza del settore, la nostra città è pronta e le istituzioni sono pronte a supportarvi”.Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste ha commentato “Grazie per aver portato MSC Splendida una nave della vostra flotta così importante a Trieste. Sono lieto che i rapporti con le autorità locali siano stati funzionali per far ripartire un settore grazie ad un protocollo che ha anche dato a noi lo strumento per tornare ad operare. Abbiamo lavorato di sistema con tutti gli operatori portuali, un esercizio importante che ha consentito prima la ripartenza e ora il rilancio. Noi istituzioni non dobbiamo lesinare perché turismo e crocierismo sono fondamentali e dobbiamo lavorare in maniera sinergica e inclusiva perché Trieste è un porto che ha tutte le caratteristiche per spingere questo settore. Infine, un grazie sentito ai servizi tecnico nautici, è anche merito loro se questa nave oggi è a Trieste”.Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha dichiarato: “MSC è il primo soggetto imprenditoriale presente nello scalo di Trieste, unendo il settore passeggeri e quello cargo. Il dialogo tra il porto e la compagnia è fondamentale anche per la parte infrastrutturale. A tale proposito, più di 400 milioni arriveranno su Triestegrazie al PNRR, di cui 40 milioni per l’elettrificazione delle banchine. Vogliamo che la crocieristica su Trieste e Monfalcone non crei disagi alla parte urbana, e su questa base lavoreremo insieme grazie ai finanziamenti che stanno arrivando per cambiare il volto del porto in modo sostenibile”.L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha commentato "Grazie a Msc per aver scelto Trieste come home port dei suoi itinerari croceristici con la 'Splendida' e grazie per gli investimenti di 2 miliardi in navi bianche di extra lusso con Fincantieri. Le crociere rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico di tutto il Friuli Venezia Giulia, a partire dalla cantieristica - ha rilevato Pizzimenti -, e un vero e proprio moltiplicatore di opportunità, grazie ai tanti visitatori che dagli ormeggi di Trieste scoprono la nostra regione e le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, dal mare all'hinterland fino alla montagna. Inoltre, va evidenziato che le navi bianche rappresenteranno un prezioso driver per il rilancio del trasporto aereo su Ronchi dei Legionari".Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato “Siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida e con essa il nostro concept di ‘nave nella nave’ dello Yacht Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello. Con questo itinerario che ha come home port Trieste dove la nave effettuerà 15 toccate fino al 25 settembre toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in Grecia e Spalato che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza, per l’estate 2021 abbiamo programmi ambiziosi che includono la ripartenza nel Regno Unito e in Nord Europa.Debora Serracchiani, Capogruppo del PD alla Camera ha concluso “Quella di oggi è una ripartenza importante per Trieste e per il Paese. Oggi ospitiamo in porto le navi di MSC Crociere uno dei principali investitori internazionali in Italia. Dopo aver pensato alla salute, ADESSO abbiamo bisogno di riprendere la corsa, ripartire e salvaguardare la nostra economia e l’occupazione. Il Friuli Venezia Giulia con lo Stato ha fatto importanti investimenti in infrastrutture, l’aeroporto è l’unico in Italia ad essere collegato con stazione ad alta velocità ma oggi l’obiettivo è percorrere la Venezia-Trieste in 55 minuti e consentire a tutti di raggiungere agevolmente il nostro territorio e le sue meraviglie”.Per l’estate 2021 MSC Crociere ha schierato nel Mediterraneo 6 navi che toccano 11 diversi porti italiani una scelta che vuole favorire l’accesso ai passeggeri da tutta la Penisola. A queste si aggiunge la ripartenza nel Regno Unito avvenuta oggi da Southampton con l’ammiraglia MSC Virtuosa, stanno per ripartire anche le crociere in Nord Europa (primo viaggio di MSC Seaview il 3 luglio da Kiel alla scoperta del Mar Baltico) e nei Caraibi (con MSC Magnifica che partirà da Miami il 2 agosto e MSC Divina da settembre).In Adriatico MSC Crociere ha schierato 3 navi con una serie di itinerari in partenza da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, Cattaro (Montenegro), Ragusa e Spalato (Croazia). Oltre a MSC Splendida da Trieste ci sono infatti MSC Orchestra ripartita lo scorso 5 giugno da Venezia e MSC Magnifica che dal 20 giugno partirà sempre la domenica da Venezia per poi arrivare a Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell'isola greca di Mykonos e a Spalato (Croazia).MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000 tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%) e 1370 membri dell'equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4 piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un'area benessere denominata "Aurea Spa" di oltre 2000 m² e un'area di lusso riservata "MSC Yacht Club" con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo.