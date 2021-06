Euro '21: vince la Svezia, pareggia la Spagna

(via Uefa Euro 2020 fb)





Nel secondo tempo al 9’ pareggia Lewandowski di testa su cross di Jozwiak. Al 13’ la Spagna sbaglia un rigore concesso per un fallo di Moder su Moreno. Lo stesso Moreno calcia sul palo. Al 28’ Ferran Torres della Spagna di testa non riesce a schiacciare il pallone in porta. La Svezia è prima in classifica con 4 punti. La Slovacchia è seconda a 3 punti e la Spagna è terza con 2 punti.





Nel turno successivo che si disputerà mercoledì 23 Giugno alle 18 la Spagna sfiderà la Slovacchia e la Svezia giocherà con la Polonia. La Svezia è la squadra che con una vittoria ha più possibilità di arrivare prima. L’altra squadra che ha buone possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale è la Slovacchia a cui basta un pareggio per arrivare seconda mentre la Spagna dovrà vincere.

Nel Gruppo E degli Europei la Svezia vince 1-0 a San Pietroburgo con la Slovacchia. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 32’ da Forsberg su rigore concesso per un fallo del portiere Dubravka su Isak. La Spagna pareggia 1-1 a Siviglia con la Polonia. Nel primo tempo al 25’ la Spagna passa in vantaggio con Morata, che controlla su passaggio di Moreno e con un tiro di destro manda il pallone in rete. Al 43’ Swiderski della Polonia con un tiro di sinistro colpisce il palo.