Basket, play out: il San Severo ko in casa con la Stella Azzurra Roma retrocede in B

Terzo quarto, Ogide tiene in partita i pugliesi, ma 39-38 per i capitolini. Giordano, 43-38. Nikolic, 45-38. Thompson, 50-41. Ndzie, la squadra capitolina trionfa 54-41. Quarto quarto, Giordano 58-44 Stella Azzurra. Menalo, 65-49. Thompson e Rullo, la Stella Azzurra Roma vince questo quarto 74-68 tutta la partita e si salva, resta in A/2. Sconfitta immeritata per il San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Ogide 18 punti e Clarke 16. Nei capitolini Menalo 16 e Rullo 12.

Nella quinta gara dei play out di A/2 di basket maschile il San Severo perde 74-68 in casa con la Stella Azzurra Roma e retrocede in B. Primo quarto, Ikangi 6-0 per i pugliesi. Marcius impatta, 6-6. Clarke 10-6 per la squadra di Luca Bechi. Nikolic per Roma, questo quarto termina in parità, 23-23. Secondo quarto, Marcius 30-27 Stella Azzurra. Thompson, 34-31. Marcius, 39-32. Roma prevale 39-35.