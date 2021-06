Europei Under 21, il Portogallo vince 1-0 contro la Spagna

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale degli Europei Under 21 il Portogallo vince 1-0 a Maribor in Slovenia con la Spagna e si qualifica per la finale, Nel secondo tempo al 3’ Cucurella della Spagna con un tiro di destro colpisce il palo. Al 15’ Diogo Queiros dei lusitani di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 35’ il Portogallo realizza il gol decisivo. Cuenca devia nella propria porta su un cross di Fabio Vieira.

Nella seconda semifinale a Szekesfehervar in Ungheria la Germania vince 2-1 con l’ Olanda. Nel primo tempo al 1’ la Germania passa in vantaggio con Wirtz, che si coordina, in velocità aggira il reparto arretrato degli orange e insacca. All’8’ raddoppia Wirtz, tiro da fuori area. Al 20’ Berisha della Germania con un tiro di sinistro centra il palo. Al 22’ Kluivert dell’ Olanda va vicino al gol. Nel secondo tempo al 27’ l’ Olanda accorcia le distanze con Schuurs che supera in dribbling due difensori e con un tiro in diagonale manda il pallone in rete.