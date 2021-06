Ex Ilva, allarme del Comitato per la salute e per l'ambiente: "Effetti neurotossici dei fumi sui bimbi"

Nella missiva, il Comitato chiede ai Ministri Speranza e Cingolani di smentire eventuali decreti salva-Ilva, preannunciando comunque nuove azioni per far sentire la propria voce. Per questo motivo, nella lettera è preannunciata l'intenzione del Comitato di rivolgersi al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, con sede a Ginevra, per denunciare che ormai nei bambini di Taranto è stata riscontrata la presenza di piombo nel sangue ed arsenico nelle urine.

Il Comitato, in una lettera rivolta al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ha riportato l'esito della ricerca inglese: "Una nuova ricerca recentemente pubblicata in inglese sulla prestigiosa rivista internazionale Nature certifica effetti neurotossici sinergici di piombo e arsenico sui bambini di Taranto residenti nei quartieri vicini al polo industriale. Questo ha destato in noi forte preoccupazione", invitando lo Stato ad intervenire: "Occorre un vostro urgente intervento per fermare gli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, ormai improcrastinabile".