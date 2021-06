G20 Bari -Matera: le limitazioni alla viabilità e alla sosta previste in città

BARI - Il prossimo 29 giugno si svolgerà a Matera la riunione dei ministri e delle delegazioni degli esteri del G20, quest’anno sotto la presidenza italiana.A partire dal 28 giugno le delegazioni dei Paesi partecipanti arriveranno nella nostra città, che offrirà supporto per l’accoglienza e la logistica degli ospiti, la maggior parte dei quali soggiornerà in città.Inoltre, nella serata di lunedì 28, il Castello Svevo, nel cuore della città vecchia, ospiterà il primo meeting di benvenuto dei capi delegazione, mentre lungo via Venezia, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Regione Puglia, ha organizzato una serie di appuntamenti culturali e conviviali per offrire ai componenti delle delegazioni occasioni per conoscere e apprezzare la città.Nel corso di questi mesi, presso la Prefettura di Bari si sono tenute riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, a cui hanno partecipato anche i responsabili della Questura di Bari - Ufficio di Gabinetto con l’obiettivo di programmare tutti i servizi e le attività da porre in essere per lo svolgimento dell’evento anche al fine di gestire al meglio le limitazioni previste per la viabilità e la sosta, in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini durante le giornate in cui è prevista la presenza delle delegazioni in città.La Polizia Locale ha pertanto provveduto ad emanare un'apposita ordinanza, che reca i seguenti divieti:DIVIETI DI FERMATADalle ore 08.00 del giorno 27 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze:HOTEL PALACE: - corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra piazza Massari e via Lombardi, - via Lombardi, ambo i lati, - via Villari.HOTEL ORIENTE: - corso Cavour, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia compresa tra via Imbriani e via Cognetti (inclusa l’area di sosta sopraelevata ivi presente compresa tra le due carreggiate).GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI: - via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Diaz, - piazza A. Diaz, tratto compreso tra la strada di collegamento delle due carreggiate e la via Giandomenico Petroni (stradina compresa), - via Ragusa, tratto compreso tra il civico 50 ed il civico 64.HOTEL NICOLAUS: - via Ciasca, ambo i lati, - via Matarrese, ambo i lati, tratto compreso tra via Ciasca e via Escrivà, - via mons. J. Escrivà, ambo i lati, e.HOTEL EXCELSIOR - via G. Petroni, tratto compreso tra via L. Carri e il civ. 17.HOTEL PARCO DEI PRINCIPI: - S.P. 156, tratto compreso tra via Vasile e via Pirè, - via V. Vasile, - via Pirè, - piazzetta S. Fumarulo.Dalle ore 08.00 del giorno 27 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è CONSENTITO IL TRANSITO sulla via mons. J. Escrivà esclusivamente all’interno del corridoio realizzato lungo il margine destro della carreggiata.Si specifica che nelle giornate sopra indicate (28 giugno – 30 giugno mattina) tutti i possessori ZSR A - B - C - D e ZTL potranno parcheggiare indifferentemente la propria auto in tutti gli stalli contrassegnati da strisce blu della città, compresi quelli dove è previsto il pagamento per tutti.Per i residenti della Città vecchia, titolari di pass ZTL e/o ZRS D sarà possibile lasciare gratuitamente la propria automobile, con contrassegno in vista, nei parcheggi di scambio di Pane e Pomodoro, FBN e Multiservizi su lungomare Vittorio Veneto (lato terra e lato mare).DIVIETI DI TRANSITODalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:a. piazza A. Diaz: - carreggiata compresa tra largo Giannella e il passeggiatoio alberato, - tratto compreso tra via Volpe e via Giandomenico Petroni;b. lung.re N. Sauro, tratto compreso tra piazza Diaz e via Spalato,c. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Diaz,d. via Lombardi,e. via Villari, f. corso Cavour, carreggiata compresa tra via Imbriani e via Cognetti,g. via Ciasca, h. via Matarrese, carreggiata con senso di marcia da via Ciasca a via mons. J. Escrivà.Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza della Libertà, ambo i lati, esclusivamente per le due file di stalli comprese tra i parcometri e il Palazzo del Governo.Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO”, anche pedonale, nelle seguenti strade e piazze:a. piazza Federico II di Svevia,b. piazza Massari,c. via Boemondo,d. strada Palazzo dell’Intendenza,e. via San Francesco d’Assisi, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari,f. via Oriani,g. largo Fraccacreta, tratto compreso tra via Oriani e corso Vittorio Veneto,h. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari, i. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Massari e via Ruggiero il Normanno (lato in prosecuzione della Chiesa di S. Chiara), j. piazzale mons. Mincuzzi.Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze:a. piazza S. Pietro,b. strada S. Scolastica,c. strada S. Teresa delle Donne,d. strada discesa Porto Nuovo,e. piazzale C. Colombo,f. lung.re Imp. Augusto, comprese le strade di accesso alla Città Vecchia,g. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazzale C. Colombo e via Ruggiero il Normanno,h. via Pizzoli, i. corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra via De Rossi e via Marchese di Montrone, ECCETTO i taxi.Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:a. piazza S. Pietro,b. lung.re Imp. Augusto.Il giorno 28 giugno 2021, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, anche pedonale, sulla via Venezia, fatta eccezione per i residenti.Dalle ore 14.00 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze:a. viale Pasteur, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Martiri d’Avola e il muro perimetrale dell’area ferroviaria;b. via P. Colletta.Il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 04.00 alle ore 12.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:a. viale Pasteur, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Martiri d’Avola e il muro perimetrale dell’area ferroviaria;b. via P. Colletta;c. via G. Sangiorgi, tratto compreso tra viale Pasteur e via S. Giorgio Martire;d. sottovia G. Filippo, corsia di marcia da via Brigata e Divisione Bari e viale Pasteur, esclusivamente per la rampa di uscita con direzione di marcia sulla via G. Sangiorgi (1a rampa);Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021, è VIETATO IL TRANSITO ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t. (escluso mezzi del Trasporto Pubblico Locale) all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre lung.re Imp. Augusto - corso sen. De Tullio - corso Vittorio Veneto; 12. Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del 30 giugno 2021.È FATTO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ex art. 6 c. 1 C.d.S. per i mezzi trasportanti materiale pericoloso ai sensi dell’art. 168 C.d.S. in tutto il territorio del Comune di Bari.