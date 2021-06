Oncoematologia Brindisi, Amati: “La Asl ha finalmente chiesto autorizzazione a realizzare nuovo DH. Avanti in fretta”

Finalmente la ASL ha trasmesso alla Regione la relazione necessaria per ottenere l’autorizzazione all’uso dei fondi non utilizzati per programmi non più attuali, così da partire con i lavori. Seguirò la vicenda affinché si possa vedere il completamento delle opere nel più breve tempo possibile”.





“Durante il sopralluogo effettuato nei mesi scorsi constatai una condizione di notevole precarietà per il trattamento di circa 130 pazienti al giorno, in virtù della presenza di stanze di trattamento affollate e anguste, corridoi occupati dagli schedari, sale di attesa insufficienti, ambulatori adattati in spazi ridotti, suddivisioni interne con paraventi e numerose altre criticità.Finalmente la ASL ha trasmesso alla Regione la relazione necessaria per ottenere l’autorizzazione all’uso dei fondi non utilizzati per programmi non più attuali, così da partire con i lavori. Seguirò la vicenda affinché si possa vedere il completamento delle opere nel più breve tempo possibile”.

BARI - “La Asl di Brindisi ha finalmente avviato il procedimento di autorizzazione regionale per l’utilizzo dei fondi ex articolo 20 delle Legge 67 del 1988, finalizzato alla realizzazione del nuovo Day hospital di Oncoematologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Ora avanti per appaltare in fretta i lavori”.Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.