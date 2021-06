Gattuso divorzia dalla Fiorentina

L'abbandono anticipato dell'ex tecnico del Napoli imporrà a Rocco Commisso la ricerca di un allenatore all'altezza del glorioso blasone e della prestigiosa piazza calcistica. Nell'elenco dei possibili sostituti, compaiono i nomi di Claudio Ranieri, Walter Mazzarri e Rudi Garcia.

Clamoroso in casa Fiorentina dove, a campionato non ancora iniziato, salta la prima panchina della Serie A 2021-22. Protagonista del primo divorzio stagionale è Gennaro Gattuso che per divergenze con la dirigenza viola relativamente al calciomercato lascia anzitempo la panchina gigliata.