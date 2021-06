Gp F1 Azerbaigian: pole n.2 per Charles Leclerc

(ANSA /Afp)





Realizzando il miglior tempo di 1' 14''218, Leclerc ha staccato Lewis Hamilton di 232 millesimi. La Mercedes del campione del mondo sarà preceduta in seconda fila dalla Red Bull di Max Verstappen e dall'Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Dopo Montecarlo, seconda pole position per Charles Leclerc in questo Mondiale di Formula Uno. Il pilota monegasco della Ferrari partirà in punta nella griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaigian che si correrà domenica 6 giugno 2021 sul circuito cittadino di Baku.