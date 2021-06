Il più grande parco fotovoltaico italiano compie un anno

MILANO – Esattamente un anno fa veniva inaugurato e collegato alla rete il più grande parco fotovoltaico italiano a connessione unica, nonché al n.17 per dimensioni su scala globale, realizzato da European Energy, azienda danese specializzata in energie rinnovabili che ha già sviluppato progetti in Nord Europa, Germania, Spagna, Brasile solo per citarne alcuni.Il campo fotovoltaico è situato in Puglia, a Troia, in provincia di Foggia, ha una potenza pari a 103 MW e si estende su una superficie pari a 155 ettari e produce 150.000.000 di KWh di energia all'anno, una quantità pari al fabbisogno di una città con 200.000 abitanti.Nel corso del ciclo di vita trentennale, il campo fotovoltaico produrrà energia pulita continuando a contribuire alla decarbonizzazione del paese, risparmiando così circa 2.400.000 tonnellate di CO2. Il campo record è stato realizzato grazie agli investimenti e alle capacità di sviluppo di una azienda europea come European Energy che ha collaborato e continua a farlo, con imprese, studi tecnici, maestranze e indotto italiano per la costruzione e la manutenzione dell’impianto.Alessandro Migliorini, European Energy Country Manager Italia, ha dichiarato “la realizzazione del campo fotovoltaico record in Italia in piena epoca COVID-19 è stato al tempo stesso un punto di arrivo e di partenza. L'Italia è e sarà un territorio molto importante per la nostra azienda, ci piace pensare di contribuire al percorso del paese verso il green deal. Continueremo ad investire per sviluppare e mettere in servizio nei prossimi anni progetti di energie rinnovabili per almeno 1,5GW”.Per maggiori informazioni o interviste contattare: press-italia@europeanenergy.com