La Scientifica, intervenuta sul posto, ha effettuato tutte le rilevazioni del caso, in attesa dell'autopsia che possa far luce in maniera definitiva sulle cause del decesso. Tra le prime ipotesi, al momento, si escluderebbe che il decesso possa essere legato ad un caso di omicidio.

Il rapper Giuseppe Poliseno, in arte 'Toki', è stato trovato morto nella sua abitazione, a Bari, dove scontava gli arresti domiciliari. A dare l'allarme è stato il papà della vittima, con cui condivideva l'appartamento che ha trovato il corpo esanime nella suo letto.