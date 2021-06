Italia: Mancini eguaglia Pozzo a quota 30

(via Nazionale Italiana di Calcio fb)

Sconfiggendo il Galles per 1-0, l'Italia consente a Roberto Mancini di eguagliare il record dei 30 risultati utili consecutivi e appartenuto, fra il 1935 e il 1939 a Vittorio Pozzo. L'auspicio è che il primato eguagliato venga superato dallo stesso Mancini a partire dall'ottavo di finale che opporrà la sua alla Italia contro la vincente di Ucraina-Austria, per l'ottavo di finale in programma alle ore 21.00 di sabato 26 giugno al Wembley di Londra.