Magna Grecia Awards: domani sul sagrato della basilica di San Nicola la serata di premiazione

BARI - Si svolgerà domani, venerdì 25 giugno, a partire dalle ore 20.30, la 24° edizione del Magna Grecia Awards, il prestigioso premio ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, che quest'anno si terrà sul sagrato della Basilica di San Nicola a Bari, città che per un giorno diventa la capitale della cultura della vita.Una serata ricca di ospiti, di valori e di emozioni, presentata da Fabio Salvatore e Nunzia De Girolamo, organizzata per celebrare e promuovere un'idea di bellezza legata alle virtù dello spirito, un nuovo umanesimo dopo l'annus horribilis che tutti hanno vissuto, il ritorno alla vita e alla libertà.Tra gli ospiti che riceveranno l'ambito riconoscimento, selezionati per il contributo alla società offerto nell’ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, ci saranno tantissimi personaggi della cultura, della comunicazione, del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, accanto a giovani talenti e influencer di punta del panorama italiano, per consolidare la connessione avviata lo scorso anno con le nuove generazioni e i loro linguaggi. Durante la cerimonia sarà consegnato il Magna Grecia Awards ad Aleida Guevara, figlia di Che Guevara e medico pediatra a Cuba, per il suo impegno nella gestione dell’emergenza Covid-19.Saranno ancora presenti a Bari la soprano anglo-italiana Carly Paoli in qualità di Extraordinary World Ambassador e le Extraordinary Ambassador Anna Dello Russo, giornalista e icona della moda italiana nel mondo, Elisa Maino, influencer tra le più seguite e apprezzate, nonché numerosi ospiti tra cui Giovanni Caccamo, Laura Valente e Angelina Mango, Cristiano Caccamo, Paola Di Benedetto, Marta Losito e Gordon.Il progetto Magna Grecia Awards è curato dall'autore televisivo Gianfranco Scancarello.Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Mango al cantautore Fulminacci da Laura Valente, moglie dell'artista scomparso nel 2014.Il Magna Grecia Awards 2021 rinnova inoltre la sua partnership solidale con il progetto 30 Ore per la Vita, di cui Lorella Cuccarini è socio fondatore e testimonial, e si svolge sotto il patrocinio di importanti partner istituzionali: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Teatro Pubblico Pugliese.Ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte”.