Puglia: Piemontese incontra l’ambasciatore spagnolo in Italia Alfondo Dastis

BARI - Incontro e visita di cortesia questa mattina in Presidenza della Regione Puglia a Bari tra il vicepresidente della Giunta regionale Raffaele Piemontese e l’Ambasciatore di Spagna in Italia, S. E. Alfonso Dastis.“Ho portato all’Ambasciatore i saluti del Presidente Emiliano – ha detto Piemontese – quindi ci siamo confrontati sulle possibilità di collaborazione tra noi e la Spagna o regioni spagnole. I temi sono stati quelli legati all’industria turistica e allo sviluppo economico. Siamo due paesi amici, entrambi meridionali. Sua Eccellenza l’Ambasciatore sta ammirando la bellezza della Puglia, ma anche il fatto che siamo una regione in grado di intercettare le risorse europee e di spenderle. Questa indubbiamente è la sfida che riguarda paesi come Italia e Spagna, essere cioè nelle condizioni di spendere le risorse europee a cominciare, oggi, dal Recovery Fund”.“Credo che la Puglia e la Spagna siano in grado di sviluppare una cooperazione economica, sociale e culturale fortissima – ha detto l’Ambasciatore Alfonso Dastis - spagnoli e italiani sono molto vicini, sono quasi fratelli. Gli spagnoli amano gli italiani e gli italiani amano gli spagnoli. Per gli studenti italiani di Erasmus, la Spagna è la destinazione preferita e così per gli studenti Erasmus spagnoli, l’Italia è il paese privilegiato. Io volevo venire in Puglia proprio per sviluppare una collaborazione sociale, culturale ed economica”.