'Racconti di carta', a Putignano un'estate in cammino con Dante

PUTIGNANO (BA) - Sarà presentato giovedì prossimo, 24 giugno, il programma dettagliato della mostra interattiva “Racconti di Carta” nata per celebrare Dante, a 700 anni esatti dalla sua scomparsa, attraverso l’arte antica e sapiente della cartapesta.L’evento è promosso in piena sinergia dal Comune di Putignano e dalla Fondazione Carnevale di Putignano.La conferenza stampa per svelare i dettagli del progetto è prevista per giovedì 24 giugno, alle ore 18.00, all’interno del chiostro della biblioteca comunale “Filippo De Miccolis Angelini”, nel cuore del centro storico di Putignano. Location scelta anche per sugellare, da subito, lo stretto legame esistente fra l’evento ed il luogo che lo accoglierà: il borgo antico putignanese con le sue piazzette, le viuzze, gli slarghi caratteristici e gli angoli più e meno noti.La mostra interattiva all’aperto che porta i protagonisti della Divina Commedia in cartapesta fra le strade del centro storico di Putignano vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali locali ed organizzatori.Per l’Amministrazione comunale di Putignano interverranno: la Sindaca Luciana Laera, l’Assessora alla cultura Rossana Delfine ed il Presidente del Consiglio Comunale Michele Vinella.A rappresentare la Fondazione Carnevale di Putignano saranno il Presidente Maurizio Verdolino, Mary Adone in qualità di vice presidente e coordinatrice del progetto, il consigliere della Fondazione Alessio Casulli ed il consigliere Dino Andresini.Inoltre, interverranno Dino Parrotta, Direttore artistico di “Racconti di Carta”, e Vito Sabatelli, responsabile organizzativo.