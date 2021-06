Regionale 8, Perrini: "Infrastruttura funzionale alla crescita di Taranto. Si faccia sistema contro i proclami di Emiliano"

BARI - "La realizzazione della strada Regionale 8 è di fondamentale importanza per Taranto e per la provincia e per le finalità tanto sbandierate in primis dal presidente Michele Emiliano. Ed è esattamente così: è una strada funzionale alla crescita del territorio sul piano turistico, economico, agricolo, nonché di grande impatto ambientale". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini."Sta a cuore a pochi, a me di sicuro - prosegue Perrini -, raggiungere quanto prima l'obiettivo della conclusione dei lavori, per questo conduco battaglie da anni, talvolta da solo. Quindi oggi mi appello ai miei colleghi consiglieri regionali tarantini -di maggioranza soprattutto- affinché siano compatti contro l'inerzia del presidente Emiliano che continua a fare proclami sulla rinascita della città di Taranto, salvo poi, nei fatti, ignorare un'infrastruttura di assoluta importanza quale la Regionale 8"."E mi appello - conclude Perrini - anche alle sigle produttive affinché siano unite nel chiedere ad Emiliano di concludere i lavori. D'altrone credo sia un tema di grande interesse anche per loro. Dicano basta alle promesse e agli spot mediatici di un presidente disinteressato alla crescita della Puglia ma sempre attento alla crescita personale".