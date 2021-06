Roland Garros: Tsitsipas e Djokovic volano in finale

(via Roland Garros Fb)

Nella prima semifinale del torneo del Roland Garros di tennis maschile il greco Stefanos Tsitsipas vince 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 con il tedesco Alexander Zverev e si qualifica per la finale. Per la prima volta nella storia un tennista greco giocherà la finale di un torneo del grande slam. Nella seconda semifinale il serbo Novak Djokovic supera 3-6 6-3 7-6 6-2 lo spagnolo Rafael Nadal. Djokovic è molto efficace col servizio. Fa la differenza in positivo col dritto. E’ preciso sotto rete e con i colpi da fondo campo. Imprendibili i suoi lungo linea e i pallonetti.