Basket: la Virtus Bologna vince lo scudetto

(via Virtus Segafredo Bologna)





Terzo quarto, Teodosic 46-43 Virtus. Ricci, 50-47. Punter tiene in corsa Milano, però 52-51 per gli emiliani. Teodosic, Bologna trionfa 55-51. Quarto quarto, Belinelli 58-51 Virtus. Ancora Belinelli, 61-56. Weems, 66-56. Markovic, 68-60. Ricci, tripla 71-60. Teodosic preciso nei tiri liberi, la Virtus Bologna vince questo quarto e 73-62 tutta la partita. Bologna vince la serie 4-0 e lo scudetto dopo vent’anni. Per gli emiliani sedicesimo titolo della loro storia. Migliori marcatori, negli emiliani Belinelli 15 punti e Weems 14. Nell’ Armani Milano Shields 16 punti e Punter 11.

- Nella quarta gara della finale dei play off di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 73-62 in casa con l’Armani Milano e si aggiudica lo scudetto. Primo quarto, Pajola 9-8 per gli emiliani. Datome, 12-9 Armani. Rodriguez, 17-9. Punter, tripla 20-14. Milano prevale 24-19. Secondo quarto, Cinciarini 27-19 per i lombardi. Alibegovic impatta per la Virtus, 27-27. Weems, 30-27 per gli emiliani. Shields tiene in gara Milano, ma 32-31 Bologna. Shields, 34-32 Armani. Belinelli, 35-34 Virtus. Datome, 36-35 per i lombardi. Shields, 38-35. Rodriguez, 41-39. Shields, Milano si impone di nuovo 43-41.