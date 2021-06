Scherma nazionale. Conferme dai Campionati assoluti con lo sguardo a Tokyo

Dopo lo svolgimento delle prime gare di Paralimpica a fine d’Aprile e quelle di qualificazione per le fasce giovanili, continua, a ritmi tornati serrati, la marcia degli incontri nazionali di scherma sportiva.Negli ultimi giorni del mese scorso, a Cassino, presso il Polo logistico “Cosilam” di Piedimonte San Germano, ha preso finalmente scena l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Assoluti.Protagonista della prima giornata è stato il fioretto, con precedenza alle partecipanti femminili, sulle quali ha trionfato la senese Alice Volpi. Il 26 di Maggio scorso, ad epilogo di una finale assai combattuta, l’iridata delle Fiamme Oro ha avuto la meglio su Beatrice Monaco, atleta in forza ai reparti sportivi delle Fiamme Gialle.Del 27 è stato il momento dedicato ai concorrenti uomini, col nome di uno schermidore già navigato a podi elevati, un nome che ha risaltato di oro nell’ultimo contesto olimpionico a Rio de Janeiro, quello di Daniele Garozzo. Con il punteggio di 15-11 su Guillame Bianchi, il fiorettista di Acireale, come un razzo luminoso lanciato nel cielo dell’incertezza legata a questo particolare momento di ripresa, ha acceso la luce d’una concreta speranza negli occhi dei tanti che, già da parecchio, guardano all’appuntamento estivo di Tokyo.Il giorno successivo è toccato alla Spada femminile, con la Fiamma Oro Giulia Rizzi a laurearsi titolare di specialità dopo aver prevalso su Rossella Fiamingo per 15-10.Per le fasi seguenti, tenutesi il 29 ed il 30 di Maggio, il siciliano Paolo Pizzo si è imposto nella Spada maschile, mentre il foggiano Gigi Samele e la campana Rossella Gregorio hanno conquistato il titolo nazionale di Sciabola nelle rispettive Categorie.E’ a Villafranca di Verona, presso il “Best Western Plus Hotel Expo”, che, invece, hanno avuto luogo gli Assoluti di Paralimpica. Partite il giorno appresso l’ultimo degli appuntamenti di Cassino, queste speciali competizioni hanno visto dominare, per il Fioretto maschile, Matteo Betti (Categoria A), Marco Cima (Categoria B) e William Russo (Categoria C). Per il versante femminile, a salire sulla più alta predella sono state Andrea Ionela Mogos (Categoria A) e la toscana Alessia Biagini (Categoria B).Nella Spada maschile, suscitata all’azione il primo di Giugno, il veneto Matteo dei Rossi ha vinto nella Categoria A, mentre Gianmarco Paolucci, punta delle Fiamme Oro, è risultato primo nella Categoria B. A Leonardo Rigo, infine, l’alloro nella Categoria C, dopo l’assalto finale vinto contro William Russo.Nella medesima giornata, in ambito femminile, la palma della vittoria è andata a Veronica Martini e a Rossana Pasquino, rispettivamente per la Categoria A e per la Categoria B.Ieri, infine, l’ultima tappa, quella della Sciabola, con i nomi di Andrea Mogos, Edoardo Giordan, Rossana Pasquino e Marco Cima, a primeggiare nelle proprie Categorie.