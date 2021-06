Serie C: Michele Mignani allenerà il Bari

Mignani firmerà un contratto annuale con rinnovo in caso di promozione in Serie B. Una firma che si spera essere di buon auspicio, perchè concomitante con il 36mo anniversario della promozione del Bari in Serie A, avvenuta il 16 giugno 1985. Mignani avrà come suo "secondo" Simone Vergassola, ex calciatore di Siena, Torino e Sampdoria.

Michele Mignani sarà il nuovo allenatore del Bari. In attesa dell'annuncio ufficiale, previsto per il pomeriggio di mercoledì 16 giugno 2021. Il 49enne ex tecnico del Modena, compagine con la quale ha raggiunto i playoff nella Serie C 2020-21, subentra a Gaetano Auteri che nel frattempo si prepara ad assumere la guida tecnica del Pescara.