Soccorso e assistenza alle donne che subiscono violenza: incontro di formazione nell’Ospedale di Monopoli

BARI - Prevenire e contrastare tempestivamente ogni forma di violenza contro le donne, ovunque si verifichi. È questo l’obiettivo principale, in vista dell’attivazione del protocollo operativo territoriale, del “Percorso per le donne che subiscono violenza”, una vera e propria Rete antiviolenza in cui operano da un lato le strutture sanitarie deputate ad offrire soccorso e assistenza sanitaria e sociale, dall’altro le Forze dell’Ordine chiamate a garantire supporto in tutti gli aspetti giudiziari connessi, quindi i Centri Antiviolenza Territoriali in grado di assicurare il necessario aiuto psicologico.Esperienze e compiti che saranno al centro dell’incontro di formazione in tema di soccorso e assistenza a donne che subiscono violenza in programma il prossimo giovedì 1° luglio, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna della Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero di Monopoli. L’incontro di formazione, dedicato a medici di Pronto Soccorso e Ostetricia e Ginecologia, nonché medici e personale dei consultori familiari e dei servizi sociali comunali, è stato organizzato in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza, attuative del Piano Nazionale sulla violenza 2017/2020 e della “Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere annualità 2017-2018” della Regione Puglia, che con delibera di Giunta regionale 21/11/2017 n. 1934 ha fatto proprio il documento di indirizzo nazionale.Le Linee Guida Nazionali con il “Percorso per le donne che subiscono violenza” delineano un processo strutturato di azioni finalizzato a garantire una tempestiva e competente presa in carico delle donne, a partire dal triage in Pronto Soccorso e fino al loro accompagnamento e orientamento all’interno dei servizi pubblici, attività svolte in collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Rete antiviolenza.Dr. Sabino Santamato - Direttore U.O.C. Ginecologia e OstetriciaD.ssa Sabrina Callea - Assistente Sociale del Presidio OspedalieroTen. Alessandro Dell’Otto - Compagnia dei Carabinieri di MonopoliCommissario Pietro Palmisano - Polizia di Stato MonopoliDr.ssa Marika Massara - Psicoterapeuta e Responsabile del Centro Antiviolenza Territoriale