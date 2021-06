“Sound BoCS Diary”, il libro contro le mafie in finale alle Targhe Tenco 2021

MILANO - “Sound BoCS Diary” (di AA.VV a cura di Gennaro de Rosa, edito da Musica contro le mafie, anno 2021) è in finale alle TARGHE TENCO 2021 nella categoria “Album Collettivo a Progetto”. A distanza di pochi mesi dalla presentazione in anteprima nazionale presso Casa Sanremo 2021 con Veronica Maya, questo traguardo è un importante riconoscimento a questo progetto che differisce da tutti gli altri proprio per il particolare processo creativo.

È un libro di lettura aumentata, una raccolta di 10 brani musicali realizzati dai dieci artisti residenti di “Sound BoCS” (progetto di residenza artistica innovativa e creativa nel cuore della città di Cosenza, nato come incubatore di produzioni artistiche, prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Europa di Musica contro le mafie. Gli autori dei brani e dei contenuti del diario sono: Cadmio, Cance, Ciarz, Gero, Giulia Zedda, Laura Pizzarelli, Le Cose Importanti, Massimonero, Misga, Poesia Potente e Chitarra Tonante.

Un risultato che arriva nella piena attività di “Music for Change – 12th Musica contro le mafie Award” che fino al 1 agosto permetterà a tutti gli artisti interessati di partecipare alle fasi di casting di questa edizione completamente rinnovata e che vede la dimensione SOUND BOCS come focale di tutta la manifestazione.

“Sound BoCS Diary” è un taccuino, un diario, in cui sono raccolti i pensieri, le sensazioni e le emozioni dei dieci giovani talenti che hanno partecipato a questa iniziativa in un luogo unico al mondo. Una raccolta attuale e piena di colori realizzata per contenere memorie, per annotare i propri ricordi, le proprie esperienze. Imprimere in maniera indelebile appunti di vita vissuta, video, fotografie oltre al brano musicale che ognuno degli artisti ha realizzato, ispirati tutti alle tematiche e ai valori di “Musica contro le mafie”: diffusione di Buone idee e Buone Prassi attraverso la musica, l’impegno sociale, la lotta alle mafie, la cittadinanza attiva.