Turchia-Italia: Mattarella presenzierà con Erdogan junior

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, presenzieranno alla cerimonia inaugurale dell'Europeo 2020 che precederà la gara Turchia-Italia, in programma alle ore 21.00 di venerdì 11 giugno 2021, sempre presso l'Olimpico di Roma. Per la Turchia, assisteranno all'incontro i Ministri dello Sport e della Difesa e Bilial Erdogan, figlio del presidente turco. Per l'atto di apertura, contemporaneamente al sorvolo delle Frecce tricolori sull'impianto romano, vi sarà l'esibizione del tenore Andrea Bocelli.