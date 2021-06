Vaccini anti Covid: il 50% dei pugliesi ha già ricevuto la prima dose

Il 50,2% della popolazione vaccinabile pugliese (dai 12 anni in su) ha ricevuto la prima dose di vaccino anticovid, sopra la media nazionale che è del 48% (dato aggiornato alle ore 15 di ieri).

Sono 2.587.842 le dosi di vaccino anticovid somministrate sinora in Puglia.



Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:



- 1 dose over 80 anni Puglia al 95,2% (dato Italia: 92,4%)

- 1 dose 70-79 anni Puglia al 90,5% (dato Italia: 84,7%)

- 1 dose 60-69 anni Puglia al 84,3% (dato Italia: 75,7%)

- 1 dose 50-59 anni Puglia al 61,3% (dato Italia 55,8%)

- 1 dose 40-49 anni Puglia al 33,8% (dato Italia 32,4%).



Come da indicazioni regionali, anche la Asl Taranto ha avviato la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 17 anni in condizione di fragilità. Ieri, domenica, presso il Padiglione Vinci del SS. Annunziata, sono stati vaccinati 28 ragazzi (14 ragazzi e 14 ragazze), alcuni dei quali seguiti dal reparto di oncoematologia pediatrica del presidio centrale.





La somministrazione è avvenuta in ambiente protetto. Sono state completate le somministrazioni della prima dose ai circa 2mila maturandi in modalità drive through presso l’hub Porte dello Jonio. Nello stesso hub hanno ricevuto la prima dose anche oltre 700 operatori che lavorano presso il centro commerciale che ospita la struttura vaccinale allestita da Asl Taranto.

